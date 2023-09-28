Japonya'da ticaret fazla verdi

Japonya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu dönemde ticaret fazlası 307,8 milyar yen oldu. Geçen yılın aynı döneminde 669,5 milyar yen açık verilmişti.



İhracat yüzde 3,1 artışla 2 trilyon 926,2 milyar yen seviyesine gelirken, ithalat yüzde 25,3 düşüşle 2 trilyon 618,4 milyar yen oldu.

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Japonya'da ticaret verileri 10'ar günlük dönemlerde ayda üç kez açıklanıyor.