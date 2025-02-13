Japonya'da toptan eşya enflasyonu arttı

Veriler, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın Çarşamba günü gıda maliyetlerinde devam eden artışların halkın enflasyon beklentilerini etkileyebileceği yönündeki uyarısının ardından geldi ve merkez bankasının yukarı yönlü fiyat risklerine odaklandığının altını çizdi.

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Şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksindeki (CGPI) artış, %4,0'lık medyan piyasa artış tahminini aştı ve Aralık ayında revize edilen %3,9'luk artışı takip etti.

Veriler gıda, tekstil, plastik ve demir dışı metal gibi ürünlerin fiyatlarının arttığını gösterdi. Yen bazlı ithalat fiyatları endeksi Aralık ayında revize edilen %0,7'lik düşüşün ardından Ocak ayında bir önceki yıla göre %1,5 artarak yendeki zayıflığın şirketler için maliyetleri şişirmeye devam ettiğini gösterdi.

BoJ geçen yıl on yıl süren büyük çaplı teşvik programından çıktı ve Japonya'nın bankanın %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma yolunda olduğu görüşüyle Ocak ayında kısa vadeli faiz oranlarını %0,5'e yükseltti. Merkez bankası, genişleyen ücret artışlarının tüketimi desteklemesi ve şirketlerin sadece mallar için değil hizmetler için de fiyatları artırmaya devam etmesine izin vermesi halinde faiz oranlarını daha da yükseltmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.