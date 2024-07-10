Japonya'da toptan eşya enflasyonu hızlandı

Verilere göre artan küresel emtia maliyetleri ile benzin ve akaryakıt sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması da toptan eşya fiyatlarını yukarı çekerek enflasyonist baskının arttığına işaret etti.

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BoJ verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI), Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,9 artarak medyan piyasa tahminiyle eşleşti. Bir önceki ay revize edilen %2,6'lık artıştan hızlandı ve Ağustos 2023'ten bu yana yıllık bazda en hızlı artışını gösterdi. Endeks 122,7 ile üst üste yedinci ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni büyüme tahminlerini açıklayacağı ve faiz oranlarını mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltip yükseltmemeyi tartışacağı 30-31 Temmuz'daki bir sonraki politika toplantısında inceleyeceği faktörler arasında yer alacak.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi, zayıflayan para biriminin şirketlerin ithal ham madde için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı şişirdiğinin bir işareti olarak, Mayıs ayındaki revize edilmiş %7,1'lik artıştan hızlanarak Haziran ayında bir önceki yıla göre %9,5 yükseldi.