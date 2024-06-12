Japonya'da toptan fiyatlar artış gösterdi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Mayıs ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarak %2,0'lık medyan tahmini aştı.

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Nisan ayındaki %1,1'lik artışın ardından dördüncü ay üst üste hızlanan artışta kamu hizmetleri, petrol ve kimyasal ürünler ile demir dışı metal fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Yen bazlı ithal mal fiyatlarını ölçen bir endeks Mayıs ayında bir önceki yıla göre %6,9 artarak Nisan ayındaki %6,6'lık artıştan hızlandı.

Analistlere göre fiyatlardaki hızlı artış Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne kadar sürede artıracağı konusundaki kararını zorlaştırabilir.

Norinchukin Research'ün Baş Ekonomisti Takeshi Minami, "Toptan fiyat artışları yeniden hızlandıkça tüketici enflasyonu fazla yavaşlamayabilir ve elektrik faturalarını azaltmak için verilen devlet sübvansiyonlarının Haziran ayında sona ermesiyle enerji fiyatlarının bu yaza doğru keskin bir şekilde yükseleceği görülüyor. Ancak BoJ'un faizleri tekrar artırmadan önce ücretlerin yükselmesini ve tüketimin toparlanmasına yardımcı olmasını beklemesi gerekecek" dedi.