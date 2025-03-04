Japonya'da tüketici güveni 2 yılın dibinde

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre bir önceki ay 35,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Şubat ayında 35,0 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 35,7 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

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Böylece endeks 2023 yılı Nisan ayında 33,9 ile aynı seviyeyi gördüğü tarihten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 0,3 puan düşüşle 31,9'a geriledi.

Gelir artışı endeksi 0,2 puan düşüşle 39,7, istihdam endeksi 0,1 puan artışla 41,1 ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,3 puan düşüşle 27,2 seviyesine geldi.

Anket 15 Şubat son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi.