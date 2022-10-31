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Japonya'da tüketici güveni 21 ayın dibinde

Japonya'da hanehalkının ekonomiye bakışı olumsuz yönde eğilim gösterdi ve tüketici güven endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geldi.

31.10.2022 - 09:38 |
Japonya'da tüketici güveni 21 ayın dibinde

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre bir önceki ay 30,8 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi ekim ayında 29,9 puana geriledi. Böylece 2021 yılı Ocak ayında görülen 29,6 seviyesinden sonra en düşük rakama gelindi.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 1,7 puan düşüşle 27,3 puana indi.

Gelir artışı endeksi 0,1 puan düşüşle 35,3 puan, istihdam endeksi 1,1 düşüşle 34,3 puan ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,7 puan azalışla 22,3 puan olarak gerçekleşti.

Anket 15 Ekim tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.376'sı iki veya daha fazla kişiden, 3.024'ü tek kişiden oluşuyor. Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 77,3 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 75, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 81,9 olarak gerçekleşti.

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