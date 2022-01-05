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Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya'da tüketicilerin ekonomiye bakışı aralık ayında hafif bir düşüş gösterdi.

05.01.2022 - 08:32 |
Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 39,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle Tüketici Güven Endeksi 39,1 puana geriledi.

Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 0,5 puan artışla 38,6 puana geldi.

Gelir Artışı Endeksi 0,5 puan artışla 39,9 puan, İstihdam Endeksi 1,4 puan düşüşle 41,5 puan ve Dayanıklı Mal Alma İsteği Endeksi değişmeyerek 36,5 puan olarak gerçekleşti.

Bilgi Notları:

- Anket 15 Aralık son tarihi itibarıyla gerçekleştirildi.

- Anket 8.400 hanehalkını kapsıyor. Bunun 5.712'si iki veya daha fazla kişiden, 2.688'i tek kişiden oluşuyor.

- Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 82,8 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 81,9, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 84,8 oldu.

- Bir sonraki anket sonucu 31 Ocak'ta açıklanacak.

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