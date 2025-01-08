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Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya'da hanehalkının ekonomiye bakışı 2024 yılının son ayında az da olsa olumsuza doğru ivme gösterdi.

08.01.2025 - 09:08 | | Foreks Haber
Japonya'da tüketici güveni geriledi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 36,4 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi, Aralık ayında 36,2 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin 36,6 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

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Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 0,2 puan düşüşle 34,1'e indi. Gelir artışı endeksi değişmeyerek 40,2, istihdam endeksi 0,2 puan artışla 41,2 ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,5 puan düşüşle 29,4 seviyesine geldi. Anket 15 Aralık son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi.

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