Japonya'da tüketici güveni yükseldi

Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre bir önceki ay 36,2 olan mevsimsel düzeltilmiş verilerle tüketici güven endeksi temmuz ayında 37,1 puana yükseldi.

Böylece 2022 yılı Kasım ayında 28,6 puan ile başlayan 8 aylık süreçte 8,5 puan artış yaşandı.



Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 1 puan artışla 33,9 puana çıktı.

Gelir artışı endeksi 0,3 puan artışla 39,2 puan, istihdam endeksi 0,9 puan yükselişle 44 puan ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 1,2 puan artışla 31,1 puana yükseldi.



Anket 15 Haziran son tarihi itibarıyla 8 bin 400 hane ile gerçekleştirildi. Hanelerin 5.376'sı iki veya daha fazla kişiden, 3.024'ü tek kişiden oluşuyor. Ankete katılanların yanıtlama oranı yüzde 82,4 oldu. 2 veya daha fazla kişiden oluşan hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 82,7, tek kişilik hanehalklarında yanıtlama oranı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.