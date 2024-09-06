Japonya'da tüketici harcamaları arttı

Tüketici harcamalarında artışın yavaşlaması BoJ'un önümüzdeki aylarda faiz oranlarını daha da artırma planlarını zorlaştırdı.

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Tüketici harcamaları Temmuz ayında yıllık bazda %0,1 arttı. Ekonomistler ise %1,2 gibi güçlü bir büyüme bekliyordu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle aylık bazda ise harcamalar %0,2'lik düşüş tahminine karşılık %1,7 azaldı.