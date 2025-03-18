'Japonya'da ücretler en az yüzde 3 artmalı'

Akira Otani liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri pazartesi günü yayınladıkları bir raporda, BoJ'un öngördüğü enflasyon patikasına uyum sağlamak için nominal ücretlerin 2025 yılında yaklaşık %3-%3,1 ve bir sonraki yıl %3,3-%3,4 oranında artması gerektiğini söyledi.

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Notta, BoJ tarafından daha fazla parasal sıkılaştırmayı destekleyecek bir koşul olan artan gelirler ve fiyatlardan oluşan bir ekonomik döngünün tam olarak kurulması için daha güçlü bir ücret artışına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Çalışma Bakanlığı'nın yıllık verilerine göre Japonya'nın 2024 yılı nominal ücret artışı %2,8. Goldman'ın ekonomistleri yılda yaklaşık iki kez faiz artışı görmeye devam ettiklerini ve bir sonraki artışın Temmuz ayında geleceğini söyledi.

Ücret verilerinin Goldman'ın BoJ'un istikrarlı enflasyon hedefine ulaşması için gerekli olduğunu hesapladığı trendden açıkça ayrışması durumunda, faiz artışlarının daha hızlı veya daha yavaş gelebileceğini söyledi.