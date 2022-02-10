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Japonya'da üretici fiyatları arttı

Japonya'da üretici fiyatları ocak ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

10.02.2022 - 07:09 |
Japonya'da üretici fiyatları arttı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre şirketlerin birbirlerine sattıkları mal ve hizmetlerin fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 arttı. Beklentiler yüzde 8,2 artış olacağı yönündeydi. Aralık ayında fiyatlar yüzde 8,7 yükselmişti.

Ocak ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Nihai mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarken, yurt içi nihai mal fiyatları yıllık yüzde 2,3 yükseldi.

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