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UzmanparaJaponya'da üretici fiyatları beklentileri aştı
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Japonya'da üretici fiyatları beklentileri aştı

Japonya'da üretici fiyatları Ukrayna krizinin ve zayıf yenin ham madde maliyetlerini yukarı itmeye devam etmesine bağlı olarak mart ayında beklentilerin üzerinde arttı.

12.04.2022 - 09:39 |
Japonya'da üretici fiyatları beklentileri aştı

Mart ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı. Beklenti fiyatların yüzde 9,3 yükseleceği yönündeydi. Üretici fiyatları şubat ayında yıllık yüzde 9,7 yükselmişti.

Üretici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Mart ayında üretici fiyat endeksi 112 ile Aralık 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomistler üretici fiyatlarının ham madde maliyetleri nedeniyle arttığı bir ortamda şirketlerin para kazanabilmek için fiyatlarını yükseltmeleri gerektiğine işaret ediyor ve bu yıl içinde çekirdek tüketici enflasyonunun yüzde 2,5'e çıkabileceğini, beklentilerden daha uzun süre yüzde 2'nin üzerinde kalabileceğini belirtiyor.

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