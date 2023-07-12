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Japonya'da üretici fiyatları geriledi

Japonya'da yurt içi kurumsal üretici fiyatlarında düşüş piyasa beklentilerinden daha hızlı oldu.

12.07.2023 - 09:43 |
Japonya'da üretici fiyatları geriledi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının yüzde 5,1'den yüzde 4,3'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Analistler yüzde 0,1 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 2,6 azalırken, ithal fiyatlarda düşüş aylık yüzde 3,1 olurken, yıllık artış yüzde 14,3 olarak kayıtlara geçti.

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