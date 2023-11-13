Japonya'da üretici fiyatları sert düştü

Japonya'da yurt içi kurumsal üretici fiyatlarında beklentilerden hızlı bir gerileme yaşandı ve 2021 yılı Mart ayından bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin altına indi.

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Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 2'den yüzde 0,9'a gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Analistler fiyatlarda değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 artarken, ithal fiyatlarda aylık yüzde 1,3 artış, yıllık yüzde 12,3 düşüş yaşandı.