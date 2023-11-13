Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da üretici fiyatları sert düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'da üretici fiyatları sert düştü

Japonya'da üretici fiyatları sert düştü

Japonya'da üretici fiyatları 2021 yılı Mart ayından bu yana ilk kez %2'nin altına indi.

13.11.2023 - 08:35 | | Foreks Haber
Japonya'da üretici fiyatları sert düştü

Japonya'da yurt içi kurumsal üretici fiyatlarında beklentilerden hızlı bir gerileme yaşandı ve 2021 yılı Mart ayından bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin altına indi.

Haberin Devamı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan verilere göre üretici fiyatları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 2'den yüzde 0,9'a gerileyeceği yönünde oluşmuştu. 

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Analistler fiyatlarda değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtmişlerdi. 

Ülkenin ihraç fiyatları aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 artarken, ithal fiyatlarda aylık yüzde 1,3 artış, yıllık yüzde 12,3 düşüş yaşandı. 

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Kupa'ya yeni format

Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Kupa'ya yeni format

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak!

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak!