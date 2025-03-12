Japonya'da üretici fiyatları yükseldi

Japonya'nın yıllık üretici enflasyonu Şubat ayında %4,0 olarak gerçekleşti ve merkez bankasının yakın vadede faiz artırımına gideceğine dair piyasa beklentilerini canlı tuttu.

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Şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksindeki artış, medyan piyasa tahminiyle eşleşti. Ocak ayında fiyatlar yüzde 4,2 artmıştı.

Japonya Merkez Bankası'nın verilerine göre yen bazlı ithalat fiyatları Ocak ayındaki %2,3'lük artışın ardından Şubat ayında bir önceki yıla göre %0,7 düştü.