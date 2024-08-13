Japonya'da üretici fiyatlarında artış hızlandı

Japonya Merkez Bankası verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetler için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI) Temmuz ayında bir önceki yıla göre %3 arttı. Haziran ayında fiyatlar yüzde %2,9 artmıştı. Temmuz ayı için yüzde 3 artış bekleniyordu.

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Endeks 123,1 ile üst üste sekizinci ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yen bazlı ithalat fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yıla göre %10,8 artarak Haziran ayındaki revize edilmiş %10,6'lık artıştan hızlandı ve yendeki zayıflık ile artan ham madde fiyatlarını yansıttı.