Japonya'da üretici fiyatlarında artış yavaşladı
Japonya'da üretici fiyatlarında artış mayıs ayında yavaşladı. Mayıs ayında toptan fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı. Beklenti ise yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.
12.06.2023 - 09:10 |
Nisan ayında fiyatlar yıllık yüzde 5,9 artmıştı. Toptan fiyatlarda artış Aralık 2022'de yüzde 10,6 ile tepe yaptıktan sonra aşağı yönlü seyre yöneldi.
Mayıs ayında toptan fiyatlarda artışın yavaşlamasında düşen yakıt ve emtia fiyatları etkili oldu.