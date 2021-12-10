Japonya'da üretici fiyatlarında büyük artış

Japonya'da üretici fiyatları son 9 aydır artmaya devam ediyor. Kasım ayında da üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1981 yılından bu yana görülen en büyük artış oldu.

Ekim ayı üretici fiyat artış oranı yüzde 8,3 olarak revize edildi. Ekonomistler kasım ayında fiyatların yüzde 8,5 artmasını bekliyorlardı.

Yen cinsinden ithal fiyatlar endeksi de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3 yükseldi. Bu artışta enerji ve gıda ürünleri etkili oldu. Kömür ve petrol fiyatlarında ekim ayında yüzde 44,4 olan artış kasım ayında yüzde 49,3'e çıktı. Çelik ürünleri fiyatları yüzde 23,9 ve kimyasal ürünler fiyatları yüzde 14,1 arttı.