Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'da üretici fiyatlarında büyük artış
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'da üretici fiyatlarında büyük artış

Japonya'da üretici fiyatlarında büyük artış

Japonya'da üretici fiyatları 1981'den bu yana görülen en yüksek artışı yaşadı.

10.12.2021 - 07:25 |
Japonya'da üretici fiyatlarında büyük artış

Japonya'da üretici fiyatları son 9 aydır artmaya devam ediyor. Kasım ayında da üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 1981 yılından bu yana görülen en büyük artış oldu.

Ekim ayı üretici fiyat artış oranı yüzde 8,3 olarak revize edildi. Ekonomistler kasım ayında fiyatların yüzde 8,5 artmasını bekliyorlardı.

Yen cinsinden ithal fiyatlar endeksi de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3 yükseldi. Bu artışta enerji ve gıda ürünleri etkili oldu. Kömür ve petrol fiyatlarında ekim ayında yüzde 44,4 olan artış kasım ayında yüzde 49,3'e çıktı. Çelik ürünleri fiyatları yüzde 23,9 ve kimyasal ürünler fiyatları yüzde 14,1 arttı.

    Geliyor gelmekte olan! CHP liderine 'sakın ha' mesajı
    Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması!
    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
    Dikkat! Meteoroloji uyardı! Metrekareye 50 kilogram yağış!
    Kripto parada büyük dolandırıcılık! Site çöktü sandılar...
    İşte Türkiye fiyatı! Tek şarjla 133 kilometre, gören şaşırdı
    Kenan'dan Kıvanç'a babalık tavsiyesi! 'Dünyanın en güzel bireyi geliyor'
    'Günah jeti'nde ayak masajı! Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı...
    Camdaki Kız'da Nalan boyun eğmiyor! 'Yolun sonuna geldin Feride'
    '500 lira dip oldu' deyip açıkladı! Altında kritik senaryo
    Kare kare feci son! Dünya tırnaklarını yiyerek izledi
    Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde madde dikkat çekti
    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular: 48 saat içinde açıklanacak
    Fiyatların freni patladı! '700 binlerden 250 binlere düştü'
    Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
    Geliyor gelmekte olan! CHP liderine 'sakın ha' mesajı
    Geliyor gelmekte olan! CHP liderine 'sakın ha' mesajı
    Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması!
    Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması!
    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
    Dikkat! Meteoroloji uyardı! Metrekareye 50 kilogram yağış!
    Dikkat! Meteoroloji uyardı! Metrekareye 50 kilogram yağış!
    Kripto parada büyük dolandırıcılık! Site çöktü sandılar...
    Kripto parada büyük dolandırıcılık! Site çöktü sandılar...
    İşte Türkiye fiyatı! Tek şarjla 133 kilometre, gören şaşırdı
    İşte Türkiye fiyatı! Tek şarjla 133 kilometre, gören şaşırdı
    Kenan'dan Kıvanç'a babalık tavsiyesi! 'Dünyanın en güzel bireyi geliyor'
    Kenan'dan Kıvanç'a babalık tavsiyesi! 'Dünyanın en güzel bireyi geliyor'
    'Günah jeti'nde ayak masajı! Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı...
    'Günah jeti'nde ayak masajı! Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı...
    Camdaki Kız'da Nalan boyun eğmiyor! 'Yolun sonuna geldin Feride'
    Camdaki Kız'da Nalan boyun eğmiyor! 'Yolun sonuna geldin Feride'
    '500 lira dip oldu' deyip açıkladı! Altında kritik senaryo
    '500 lira dip oldu' deyip açıkladı! Altında kritik senaryo
    Kare kare feci son! Dünya tırnaklarını yiyerek izledi
    Kare kare feci son! Dünya tırnaklarını yiyerek izledi
    Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde madde dikkat çekti
    Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde madde dikkat çekti
    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular: 48 saat içinde açıklanacak
    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular: 48 saat içinde açıklanacak
    Fiyatların freni patladı! '700 binlerden 250 binlere düştü'
    Fiyatların freni patladı! '700 binlerden 250 binlere düştü'
    Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
    Hafıza Testi: Hazırsanız başlıyoruz.
    Hakkâri polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

    Hakkâri polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

    Bahçelievler'de fırınlara gramaj, fiyat ve hijyen denetimi

    Bahçelievler'de fırınlara gramaj, fiyat ve hijyen denetimi

    GÜNCEL HABERLER

    Hakkâri polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

    Hakkâri polisinden büyük uyuşturucu operasyonu

    Bahçelievler'de fırınlara gramaj, fiyat ve hijyen denetimi

    Bahçelievler'de fırınlara gramaj, fiyat ve hijyen denetimi

    2. el oto satışına elektronik sistem

    2. el oto satışına elektronik sistem

    Asgari ücret 4. buluşmaya kaldı

    Asgari ücret 4. buluşmaya kaldı

    'En büyük zorluk demokrasiyi korumak'

    'En büyük zorluk demokrasiyi korumak'