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Japonya'nın bakır ihracatı arttı

Japonya'nın Ekim ayında bakır ihracatı yüzde 24,7 arttı.

28.11.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Japonya'nın bakır ihracatı arttı

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Ekim ayında rafine bakır ve bakır katot ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artış gösterdi.

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Ekim ayında 65.265 ton bakır ihracatı gerçekleşti. Eylül ayında 67.030 ton ihracat gerçekleşmişti. Yılın ilk 10 ayında ihracat yıllık yüzde 5,0 artarak 645.241 ton oldu.

Ekim ayında Çin'e ihracat yıllık yüzde 44,1 artarken, Hindistan'a ihracat yüzde 26,1 artış gösterdi.

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