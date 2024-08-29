Japonya'nın bakır ihracatı geriledi
Japonya'nın Temmuz ayında bakır ihracatı yüzde 13,2 düştü.
29.08.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında rafine bakır ve bakır katot ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 düşüş gösterdi.
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Temmuz ayında 59.386 ton bakır ihracatı gerçekleşti. Haziran ayında 65.997 ton ihracat gerçekleşmişti.
Yılın ilk 7 ayında ihracat yıllık yüzde 2,5 artarak 443.599 ton oldu.
Temmuz ayında Çin'e ihracat yüzde 2,9 düşerken, Hindistan'a ihracat yüzde 4,8 düşüş gösterdi.