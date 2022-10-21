'Japonya'nın bankacılık sistemi istikrarlı'

BoJ, Japon bankacılık sisteminin bir bütün olarak istikrarlı olmaya devam ettiğini ancak artan denizaşırı faiz oranlarının yüksek kaldıraçlı bankaların kredibilitelerini kötüleştirebileceğini bildirdi.

Bankanın bugün yayınladığı Japonya'nın finansal sistemine ilişkin yarı yıl raporunda "Finansal kuruluşların menkul kıymetlerde değerleme kayıpları son dönemde arttı. Bu tür kayıplar gelecekteki faiz gelişmelerine bağlı olarak daha da artabilir" denildi.