Japonya'nın çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 8,9 artışla 7 milyon 954 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 11,5 artış, yıllık bazda yüzde 2,5 düşüşle 5 milyon 586,4 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 9,2 yükseldi, yıllık yüzde 6,5 düştü ve 5 milyon 714,7 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 5,9 arttı. Yıllık yüzde 0,9 düşerek 2 milyon 62,7 bin ton oldu.