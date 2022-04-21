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Japonya'nın çelik üretimi azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 düşüş gösterdi.

21.04.2022 - 09:19 |
Japonya'nın çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 8,9 artışla 7 milyon 954 bin ton oldu.

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 11,5 artış, yıllık bazda yüzde 2,5 düşüşle 5 milyon 586,4 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 9,2 yükseldi, yıllık yüzde 6,5 düştü ve 5 milyon 714,7 bin tona geldi.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 5,9 arttı. Yıllık yüzde 0,9 düşerek 2 milyon 62,7 bin ton oldu.