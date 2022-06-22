Japonya'nın çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 7,9 artışla 8 milyon 64,9 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 5 artarken, yıllık bazda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 966,9 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 7,2 arttı, yıllık yüzde 6,8 azaldı ve 5 milyon 709,4 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 5,8, yıllık yüzde 2 artarak 2 milyon 129,5 bin ton oldu.