Japonya'nın çelik üretimi düştü
Japonya'nın ham çelik üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %6,4 düşüş gösterdi.
22.05.2025 - 09:52 | | Foreks Haber
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %8,4 düşüşle 6 milyon 604,6 bin ton oldu.
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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %7,3 düşüş, yıllık bazda %2,2 gerileyerek 5 milyon 912,8 bin ton olarak gerçekleşti.
Pik demir üretimi aylık %7,9, yıllık %5,9 düştü ve 4 milyon 736,4 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %7,2, yıllık %8,2 azalarak 1 milyon 775,5 bin ton seviyesine geldi.