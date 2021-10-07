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Japonya'nın döviz rezervi düşüş gösterdi

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervi eylül ayında düşüş gösterdi.

07.10.2021 - 07:14 |
Japonya'nın döviz rezervi düşüş gösterdi

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin döviz rezervi 14 milyar 975 milyon dolar azalarak 1 trilyon 409,3 milyar dolar oldu. Bir önceki ay rezerv 1 trilyon 424,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin altın rezervleri 47 milyar 402 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 49 milyar 362 milyon dolar olmuştu.

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