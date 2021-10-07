Japonya'nın döviz rezervi düşüş gösterdi

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin döviz rezervi 14 milyar 975 milyon dolar azalarak 1 trilyon 409,3 milyar dolar oldu. Bir önceki ay rezerv 1 trilyon 424,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin altın rezervleri 47 milyar 402 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 49 milyar 362 milyon dolar olmuştu.