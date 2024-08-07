Japonya'nın döviz rezervleri 4 aydır düşüyor
Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, Temmuzda üst üste dördüncü ayında da düşüş gösterdi ve yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geldi.
07.08.2024 - 09:17 | | Foreks Haber
Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin döviz rezervleri bir ayda 12,4 milyar dolar daha azaldı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 231,5 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 219,1 milyar dolara indi.
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Bu seviyenin altı en son 2022 yılı Kasım ayında 1,195 trilyon dolarla görülmüştü. Nisan ayında görülen zirveden bu yana son 4 ayda düşüş 72 milyar dolara ulaştı.
Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 86,5 milyar dolardan 1 trilyon 69,8 milyar dolara geriledi. Aynı ayda altın rezervleri 63,4 milyar dolardan 66,0 milyar dolara çıktı.