Japonya'nın döviz rezervleri artış gösterdi

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri, yaklaşık üç yıl sonra ilk kez 1,3 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı.

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Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri bir ayda 15 milyar 643 milyon dolar artış gösterdi. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 298,2 milyar dolar olan rezervler, 1 trilyon 313,8 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 5 Ağustos 2022 tarihinde gördüğü 1 trilyon 323 milyar doların ardından en yüksek seviyesine geldi ve o tarihten bu yana ilk kez 1,3 trilyon doları aştı.

Ülkenin menkul kıymetleri 961,3 milyar dolardan 975,3 milyar dolara çıktı. Aynı ayda altın rezervleri 27,2 milyon ons olarak sabit kalırken, parasal değeri 89,81 milyar dolardan 89,42 milyar dolara geldi. Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.