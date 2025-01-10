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Japonya'nın döviz rezervleri azaldı

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri 2024 yılını düşüşle tamamladı.

10.01.2025 - 10:02 |
Japonya'nın döviz rezervleri azaldı

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin döviz rezervleri bir ayda 8 milyar 284 milyon dolar azaldı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 239,0 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 230,7 milyar dolara indi.

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Ülkenin menkul kıymetleri 924,0 milyar dolardan 917,6 milyar dolara geldi. Aynı ayda altın rezervleri 27,2 milyon ons olarak sabit kalırken, parasal değeri 72,11 milyar dolardan 71,01 milyar dolara geriledi. Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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