Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Japonya'nın döviz rezervleri düştü
Haberler Uzmanpara Japonya'nın döviz rezervleri düştü

Japonya'nın döviz rezervleri düştü

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri mayısta üst üste ikinci ayında da düşüş gösterdi ve son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

07.06.2024 - 09:08 | | Foreks Haber
Japonya'nın döviz rezervleri düştü

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri bir ayda 47,4 milyar dolar azaldı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 279,0 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 231,6 milyar dolara indi.

Haberin Devamı

En son 2023 yılı Eylül ayında 1,25 trilyon dolarla bu seviyesinin altı görülmüştü. Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 135,7 milyar dolardan 1 trilyon 86,5 milyar dolara geriledi.

Aynı ayda altın rezervleri 62,75 milyar dolardan 63,87 milyar dolara çıktı. Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

Çekya'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
Belçika'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

Belçika'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!