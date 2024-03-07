Japonya'nın döviz rezervleri geriledi
Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri şubat ayında 10,31 milyar dolar düşüş gösterdi.
07.03.2024 - 10:04 | | Foreks Haber
Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 281,5 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 291,8 milyar dolar seviyesindeydi.
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Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 0,8 milyar dolardan 1 trilyon 145,2 milyar dolara çıktı. Aynı ayda altın rezervleri 55,59 milyar dolardan 55,71 milyar dolara yükseldi.
Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.