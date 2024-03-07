Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Japonya'nın döviz rezervleri geriledi
Haberler Uzmanpara Japonya'nın döviz rezervleri geriledi

Japonya'nın döviz rezervleri geriledi

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri şubat ayında 10,31 milyar dolar düşüş gösterdi.

07.03.2024 - 10:04 | | Foreks Haber
Japonya'nın döviz rezervleri geriledi

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 281,5 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 291,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Haberin Devamı

Ülkenin menkul kıymetleri 1 trilyon 0,8 milyar dolardan 1 trilyon 145,2 milyar dolara çıktı. Aynı ayda altın rezervleri 55,59 milyar dolardan 55,71 milyar dolara yükseldi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

Benfica - Rangers maçında 4 gol var, kazanan yok!

Benfica - Rangers maçında 4 gol var, kazanan yok!
Freiburg, West Ham United'ı tek golle devirdi!

Freiburg, West Ham United'ı tek golle devirdi!