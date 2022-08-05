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Japonya'nın döviz rezervleri yükseldi

Dünya'nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri temmuz ayında 11,78 milyar dolar artış gösterdi.

05.08.2022 - 09:33 |
Japonya'nın döviz rezervleri yükseldi

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 323 milyar dolar oldu. Bir önceki ay da rezervler 1 trilyon 311,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin altın rezervleri 47 milyar 691 dolar olarak açıklandı. Bir önceki ay altın rezervleri 49 milyar 421 milyon dolar olmuştu.

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