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Japonya'nın döviz rezervleri yükseldi

Dünyanın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya'nın döviz rezervleri Ağustos ayının ardından Eylül ayında da artış gösterdi.

07.10.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Japonya'nın döviz rezervleri yükseldi

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin döviz rezervleri bir ayda 19 milyar 149 milyon dolar arttı. Böylece bir önceki ay 1 trilyon 235,7 milyar dolar olan rezervler 1 trilyon 254,9 milyar dolara çıktı.

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Ülkenin menkul kıymetleri 923,6 milyar dolardan 938,4 milyar dolara yükseldi. Aynı ayda altın rezervleri 68,36 milyar dolardan 71,53 milyar dolara ulaştı.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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