Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'nın faiz dışı fazla vermesi bekleniyor
HaberlerUzmanparaJaponya'nın faiz dışı fazla vermesi bekleniyor

Japonya'nın faiz dışı fazla vermesi bekleniyor

Japonya, ekonomideki iyileşmeler ve güçlü şirket karlarının vergi gelirlerini artırmasıyla 2002'den bu yana ilk kez gelecek yıl faiz dışı bütçe fazlası verme hedefine ulaşmayı bekliyor.

29.07.2024 - 10:26 | | Foreks Haber
Japonya'nın faiz dışı fazla vermesi bekleniyor

Analistler, bu başarının Başbakan Fumio Kishida'nın yönetiminin Japonya'nın ülkenin parçalanmış mali durumunu düzeltmede ilerleme kaydettiğini savunmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Haberin Devamı

Hükümetin en üst düzey ekonomik konseyinin toplantısında sunulan revize edilmiş bir tahmine göre Japonya, 2025 mali yılında 0,8 milyar yen (5,2 milyon dolar) faiz dışı bütçe fazlası elde edecek, bu da vergi gelirlerinin harcamaları biraz aşacağı anlamına geliyor.

Ocak ayında yapılan tahminde Japonya'nın 1,1 trilyon yen faiz dışı bütçe açığı vereceği öngörülüyordu.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltmesi ve bunun Japonya'nın devasa kamu borcunu finanse etme maliyetini artırması nedeniyle faiz dışı bütçe fazlası elde etmek özellikle önemli hale geldi.

Valdomiro Tualungo Paulo Lameira, Boluspor’da!

Valdomiro Tualungo Paulo Lameira, Boluspor’da!

Mustafa Pektemek, Sakaryaspor'a geri döndü!

Mustafa Pektemek, Sakaryaspor'a geri döndü!