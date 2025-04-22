Japonya'nın ham çelik üretimi arttı
Japonya'nın ham çelik üretimi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %0,2 artış gösterdi.
22.04.2025 - 09:45 | | Foreks Haber
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %12,6 artışla 7 milyon 207,3 bin ton oldu.
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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %10,8 artış, yıllık bazda %3,9 gerileyerek 6 milyon 268,7 bin ton olarak gerçekleşti.
Pik demir üretimi aylık %11,9, yıllık %2,1 arttı ve 5 milyon 145 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %9,8 artış, yıllık %6,9 azalarak 1 milyon 909,3 bin ton seviyesine geldi.