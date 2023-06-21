Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre yüzde 5,7 artışla 7 milyon 649,3 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 7,8 artarken, yıllık bazda yüzde 3,7 düşüşle 6 milyon 756,2 bin ton oldu. Pik demir üretimi aylık yüzde 5,5 arttı, yıllık yüzde 4,1 azaldı ve 5 milyon 475,9 bin tona geldi.



Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık yüzde 4,2 artış, yıllık yüzde 4 düşüş gösterdi ve 2 milyon 45,4 bin ton oldu.