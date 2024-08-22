Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %1,1 artışla 7 milyon 99,7 bin ton oldu.



Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda yüzde 4,2 artış, yıllık bazda 5,1 gerileyerek 6 milyon 307,9 bin ton olarak gerçekleşti.

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Pik demir üretimi aylık yüzde 1,8 arttı, yıllık %6,3 azaldı ve 5 milyon 141,2 bin tona indi.