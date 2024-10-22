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Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya'nın ham çelik üretimi Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,8 düşüş gösterdi.

22.10.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %3,6 düşüşle 6 milyon 622,6 bin ton oldu.

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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %0,1 arttı, yıllık bazda %6 gerileyerek 5 milyon 966,5 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık %7,2 düştü, yıllık %5,6 azaldı ve 4 milyon 801,6 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %16,9 arttı, yıllık %3 azalarak 1 milyon 828,8 bin ton seviyesine geldi.

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