Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %3,6 düşüşle 6 milyon 622,6 bin ton oldu.

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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %0,1 arttı, yıllık bazda %6 gerileyerek 5 milyon 966,5 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık %7,2 düştü, yıllık %5,6 azaldı ve 4 milyon 801,6 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %16,9 arttı, yıllık %3 azalarak 1 milyon 828,8 bin ton seviyesine geldi.