Japonya'nın ham çelik üretimi azaldı
Japonya'nın ham çelik üretimi Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,1 düşüş gösterdi.
23.01.2025 - 09:17 |
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, üretim bir önceki aya göre %0,3 artışla 6 milyon 907,4 bin ton oldu.
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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %0,2, yıllık bazda %1,4 gerileyerek 6 milyon 12,2 bin ton olarak gerçekleşti.
Pik demir üretimi aylık %3,2, yıllık %2,1 arttı ve 5 milyon 172,2 bin ton oldu. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %6,1, yıllık %9,9 azalarak 1 milyon 688,7 bin ton seviyesine geldi.