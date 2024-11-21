Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %4,6 artışla 6 milyon 924,9 bin ton oldu.

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Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %0,6, yıllık bazda %8,3 gerilererek 5 milyon 994,8 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık %5,7 artış, yıllık %6,1 azaldı ve 5 milyon 75,4 bin ton oldu.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %10,5, yıllık %0,3 azalarak 1 milyon 823,5 bin ton seviyesine geldi.