Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaJaponya'nın ham çelik üretimi geriledi
HaberlerUzmanparaJaponya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya'nın ham çelik üretimi Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %7,8 düşüş gösterdi.

21.11.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Japonya'nın ham çelik üretimi geriledi

Japonya Demir ve Çelik Federasyonu (JISF) tarafından açıklanan verilere göre üretim bir önceki aya göre %4,6 artışla 6 milyon 924,9 bin ton oldu.

Haberin Devamı

Sıcak haddelenmiş çelik ürünleri üretimi aylık bazda %0,6, yıllık bazda %8,3 gerilererek 5 milyon 994,8 bin ton olarak gerçekleşti.

Pik demir üretimi aylık %5,7 artış, yıllık %6,1 azaldı ve 5 milyon 75,4 bin ton oldu.

Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi aylık %10,5, yıllık %0,3 azalarak 1 milyon 823,5 bin ton seviyesine geldi.

Yollardaki elektrikli araç sayısı katlandı

Yollardaki elektrikli araç sayısı katlandı

Galatasaray'da Dursun Özbek, Osimhen açıklaması! Harcama limiti detayı

Galatasaray'da Dursun Özbek, Osimhen açıklaması! Harcama limiti detayı