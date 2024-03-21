Japonya'nın ihracatı beklentileri aştı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre şubat ayında ihracat 8,2 trilyon yen (55 milyar dolar) olarak gerçekleşerek üst üste üçüncü ay büyüme kaydetti.

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İthalat ise bir önceki yıla göre %0,5 artarak yaklaşık 9 trilyon yen seviyesinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 2,2 artış olacağı yönündeydi.

İthalat gıda, tıbbi ürünler ve bilgisayarlarda artarken, otomobil ve enerji üreten makinelerde azaldı.

Dış ticaret ocak ayının ardından şubat ayında da açık verdi. Ancak şubat ayında ticaret açığı 379 milyar yen (2,5 milyar dolar) seviyesine geriledi. Ekonomistler 90 milyar yen açık bekliyordu.

Japonya'nın Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracatı geçen ay arttı. Hindistan, Çin ve Brezilya gibi ülkelerden yapılan ithalat artarken Avustralya'dan yapılan ithalat azaldı ve birçok alanda çok az değişiklik oldu.

Çin'e ihracat şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, Asya'ya ihracat yüzde 2,3 ve ABD'ye ihracat yüzde 18,4 arttı. Avrupa'ya ihracatta artış yüzde 14,6 oldu.