Japonya'nın ihracatında büyüme 2 yılın dibinde

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre nisan ayında ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. Bu, Şubat 2021'den beri görülen en zayıf büyüme olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ise nisan ayında ihracatta yüzde 3 artış bekliyordu. Mart ayında ihracat yüzde 4,3 yükselmişti.

Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e ihracat nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı. Araç, araç parçaları ve çelik ihracatı düştü. Çin'e ihracat son 5 aydır geriliyor. Mart ayında da yüzde 7,7 düşüş gerçekleşmişti.

Nisan ayında Japonya'nın ABD ve Avrupa Birliği'ne ihracatı sırasıyla yüzde 10,5 ve yüzde 11,7 arttı.

İthalat ise 27 ay sonra ilk kez yıllık bazda düştü. Nisan ayında yüzde 0,3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,3 azaldı.

Japonya nisan ayında 613,8 milyar yer olan beklentilerin altında 432,4 milyar yen ticaret açığı verdi.