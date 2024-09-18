Japonya'nın ihracatında büyüme yavaşladı

Toplam ihracat Ağustos ayında yıllık bazda %5,6 artarak dokuzuncu ayını da yükselişle tamamlarken, %10'luk artış yaşanacağı tahminlerinin oldukça altında kaldı ve Temmuz ayındaki %10,3'lük artışın ardından düşüş gösterdi.

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ABD'ye yapılan ihracat, otomobil satışlarının %14,2 düşmesiyle yaklaşık üç yıldır ilk kez aylık bazda %0,7 azaldı. Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'e yapılan ihracat ise Ağustos ayında bir önceki yıla göre %5,2 arttı.

Ağustos ayında sevkiyatlar bir önceki yıla göre %2,7 düşerek art arda yedinci ay düşüş gösterdi.

İthalat değeri Ağustos ayında bir önceki yıla göre %2,3 artarken, ekonomistlerin beklentisi %13,4 artış yönündeydi.

Sonuç olarak ticaret dengesi 1,38 trilyon yen açık tahminine kıyasla 695,3 milyar yen (4,90 milyar dolar) açık verdi.

Analistler, zayıf dış talebin, özellikle iki büyük ticaret ortağı olan ABD'de artan bir yavaşlama riski ve Çin ekonomisinde daha fazla zayıflık göz önüne alındığında, Japonya'nın sürdürülebilir ekonomik büyüme arayışını baltaladığını ifade etti.