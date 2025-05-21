Japonya'nın ihracatında büyüme yavaşladı

Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Japonya'nın toplam ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre %2 artarak yüzde 3,1'lik büyüme beklentilerinin ve Mart ayındaki %4'lük artışın gerisinde kaldı.

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Japonya'nın ABD'ye ihracatı, yüksek gümrük vergilerinin etkilerinin görülmeye başlamasıyla birlikte Nisan ayında son dört ay içinde ilk kez düştü.

Maliye Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ABD'ye yapılan ihracat Nisan ayında bir önceki yıla göre %1,8 düşerek otomobillere ve çip yapma makineleri dahil diğer makinelere olan zayıf talebi yansıttı.

Bu oran Mart ayındaki %3,1'lik artışa kıyasla Aralık ayından bu yana görülen ilk düşüş oldu. Verilere göre, ABD'ye yapılan otomobil ihracatı, yendeki yükselişin ve üst düzey modellerin sevkiyatındaki düşüşün etkisiyle değer bazında %4,8 geriledi.