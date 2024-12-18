Japonya'nın ihracatında toparlanma sürüyor

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Japonya'nın ihracatı Kasım ayında çip yapım makineleri ve demir dışı metallere yönelik talep sayesinde toparlanmaya devam etti.

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İhracat, Ekim ayındaki %3,1'lik artışın ardından Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,8 arttı. Ekonomistler %2,3-2,5'lik bir artış tahmin ediyordu.

Verilere göre yen, Kasım ayında dolar karşısında zayıflayarak bir yıl önceki 150,34 seviyesine kıyasla ortalama 152,83 seviyesinden işlem gördü. Bu arada, ithalat Kasım ayında yıllık bazda %3,8 düşerek Mart ayından bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Ülke Kasım ayında 117,6 milyar yen (766,1 milyon dolar) ticaret açığı verdi. Japonya'nın dış ticareti art arda beş aydır açık veriyor. Ancak açık Kasımda Ekim ayına göre daraldı.