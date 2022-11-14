Japonya'nın mortgage kredileri yükseldi

Tokyo merkezli mortgage veri sağlayıcısı MFS verilerine göre Japonya'da borçluların yüzde 70'inden fazlası değişken faizli ipotekli konut kredilerini tercih ediyor.

MFS'ye göre kredi oranlarında 0,1 puanlık bir artış kümülatif faiz yükünü 110 milyar yen artıracak.

Nikkei Asia'nın haberine göre uzmanlar Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gevşek para politikasını tersine çevirdiğinde bu borçlulardan bazılarının temerrüde düşeceğinden endişe ediyor.

BoJ'un 2016 yılında negatif faiz politikası benimsemesinden bu yana konut kredileri yılda yüzde 2-3 aralığında büyüdü. Toplam bakiye haziran ayına kadar 10 yılda yaklaşık 40 trilyon yen artarak 30 yıldan fazla bir süre önce balon ekonomisinin yaşandığı yıllarda görülenlerin 2 katına ulaştı.

Kabine Ofisi verileri 2020 yılının sonunda konutların değerinin yıllık bazda düşüş kaydettiğini gösteriyor.