Japonya'nın sanayi üretimi arttı

Kasım ayında araç üretimi bir önceki aya göre yüzde 43,1 artarken, sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 yükseldi. Plastik ürünlerin üretiminde artış yüzde 9,5 oldu.

Sanayi üretiminde ekim ayında yüzde 1,8 olan artışın, kasım ayında yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

İmalatçılar, aralık ayında üretimin yüzde 1,6 ve ocak ayında yüzde 5 artmasını bekliyor. Kasım ayında Japonya'da işsizlik oranı ise yüzde 2,8 oldu.