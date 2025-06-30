Japonya'nın sanayi üretimi arttı

Japonya'nın sanayi üretimi Mayıs ayında mütevazı bir artış gösterdi, ancak ABD gümrük tarifelerinin etkisi ve küresel yavaşlama endişeleri nedeniyle toparlanmanın geçici olması muhtemel.

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Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi Nisan ayındaki %1,1'lik düşüşün ardından Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Mayıs ayı verisi, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette beklenen %3,5'lik artıştan çok daha zayıftı. Başkan Trump'ın gümrük tarifelerinin ihracat üzerinde baskı yaratması ve Japon firmalarının sermaye harcamaları konusunda temkinli davranması nedeniyle üretimin önümüzdeki aylarda yavaşlaması bekleniyor.

Hükümet verilerine göre şirketler üretimin Haziran ayında %0,3 artmasını, Temmuz ayında ise %0,7 azalmasını bekliyor.