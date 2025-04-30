Japonya'nın sanayi üretimi düştü
Japonya'nın sanayi üretimi Mart ayında daralarak, ABD'nin gümrük vergisi belirsizliği nedeniyle üreticilerin temkinli davrandığına işaret etti.
30.04.2025 - 09:18 | | Foreks Haber
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre sanayi üretimi Şubat ayındaki %2,3'lük artışın ardından Mart ayında bir önceki aya göre %1,1 düştü.
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Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir anket %0,3'lük bir düşüş öngörüyordu. Japon şirketleri üretimin Nisan ayında %1,3, Mayıs ayında ise %3,9 artmasını bekliyor.