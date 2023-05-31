Japonya'nın sanayi üretimi geriledi

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,5 artmasını bekliyordu.

Nisan ayında çip imalat ekipmanları üretimi de yüzde 24,6 düştü. Düz panel imalat ekipmanı üretiminde azalış yüzde 66,6 olarak gerçekleşti.

METI anketine katılan imalatçılar üretimin mayıs ayında yüzde 1,9 ve haziran ayında yüzde 1.2 artmasını bekliyor.