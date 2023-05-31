Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJaponya'nın sanayi üretimi geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Japonya'nın sanayi üretimi geriledi

Japonya'nın sanayi üretimi geriledi

Japonya'nın sanayi üretimi nisan ayında beklenmedik şekilde düşüş gösterdi. Makina üretimi siparişlerinin zayıflayan küresel talebin etkisi ile yavaşlaması sanayi üretiminin azalmasında etkili oldu.

31.05.2023 - 09:52 |
Japonya'nın sanayi üretimi geriledi

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Ekonomistler ise üretimin yüzde 1,5 artmasını bekliyordu.

Nisan ayında çip imalat ekipmanları üretimi de yüzde 24,6 düştü. Düz panel imalat ekipmanı üretiminde azalış yüzde 66,6 olarak gerçekleşti. 

METI anketine katılan imalatçılar üretimin mayıs ayında yüzde 1,9 ve haziran ayında yüzde 1.2 artmasını bekliyor.

Aykut Kocaman'dan Icardi ve Arda Güler açıklaması! 'Sıra dışı! Muazzam uyum sağladı'

Aykut Kocaman'dan Icardi ve Arda Güler açıklaması! 'Sıra dışı! Muazzam uyum sağladı'

Şehit polisin adı verilen zırhlı araç evine getirildi! Duygu dolu anlar

Şehit polisin adı verilen zırhlı araç evine getirildi! Duygu dolu anlar